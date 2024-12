Le Bénin occupe la première place en Afrique

Le Bénin est sur le toit de l’Afrique après dévoilement du classement de ce mois de décembre au Basketball 3×3.

Au classement combiné du mois de Décembre 2024, les Guépards basketteurs occupent la 1ère place en Afrique. Le Bénin devance ainsi l’Algérie. Par contre, les Guépards sont 30e au classement mondial avec 304.799 points.

Les Amazones, elles, occupent la 2e place en Afrique et 30e place mondiale derrière l’Ouganda.

Des classements qui sont les résultats des belles performances des Guépards et Amazones à Antananarivo du 29 novembre au 1er décembre dernier lors de l’édition 2024 de l’Africa Cup 3×3 au Palais des Sports Mahamasina. Côté Guépards, l’équipe a atteint les demi-finales. Le bilan était 6 matchs, 2 victoires et 4 défaites. Le Bénin est 4e sur les 10 pays présents en 2024. L’année dernière (2023), le Bénin avait terminé 5e. Un pas de plus !

Côté Amazones, l’équipe a également réussi à atteindre les demi-finales. Le bilan : 5 matchs, 3 victoires et 2 défaites. L’équipe féminine a terminé 4e sur 7 pays contrairement à la 7e position en 2023.

