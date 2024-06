Le Bénin est en pleine transformation et s’affirme progressivement comme une destination touristique majeure . Le pays, riche de son histoire et de sa culture, a accueilli plus de120 000 touristes internationaux en 2023, marquant une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente. Les efforts du gouvernement pour développer ce secteur portent leurs fruits, et les ambitions ne manquent pas pour les années à venir.

Des investissements stratégiques pour développer le tourisme

Depuis 2016, le gouvernement béninois a injecté plus de 1250 milliards de FCFA dans le développement des infrastructures touristiques. Cet investissement massif a permis la modernisation des infrastructures essentielles. Le pays dispose désormais de deux aéroports internationaux, situés à Cotonou et à Parakou.

L’aéroport de Cotonou, en pleine expansion depuis trois ans, continuera ses travaux pour encore au moins un an afin de répondre à la croissance du trafic aérien . Parallèlement, un nouveau port de plaisance à Cotonou, qui devrait être opérationnel cette année, et un réseau routier amélioré facilitent les déplacements des touristes à travers le pays.

Ces efforts inscrivent dans le cadre du programme d’actions gouvernementales intitulé « Bénin révélé », qui vise à favoriser le tourisme balnéaire. Le Bénin misé également sur ses plages et son patrimoine côtier pour attirer les visiteurs. Des programmes de formation de guides touristiques sont mis en place, des complexeshôteliers haut de gamme sont en cours de construction, et le célèbre Club Med prévoit d’ouvrir ses portes d’ici 2026.

Les technologies modernes au servicedu tourisme

Le Bénin explore également des voies plus modernes et innovantes pour diversifier son offre touristique . Le tourisme autour des jeux vidéo est un secteur émergent avec un potentiel considérable. Avec la montée en popularité des jeux vidéo et de l’émergence de plateformes de casino en ligne fiable dans l’Afrique de l’Ouest, le pays envisage d’attirer de nouveaux visiteurs passionnés par ces activités .

Le développement de ce secteur pourrait bien renforcer l’attrait touristique du Bénin, en particulier auprès des jeunes générations et des amateurs de technologies numériques.

Un patrimoine culturel et historique mis en valeur

Le Bénin possède un patrimoine culturel et historique exceptionnel qui attire de nombreux visiteurs . Plusieurs projets ont été engagés pour mettre en valeur ce riche héritage . Parmi ceux-ci, le musée de l’épopée des amazones et des rois du Danxomè (MURAD), la réhabilitation du site palatial d’Abomey, et la création d’infrastructure touristiques à Allada sont en cours. Le musée international des arts et civilisations vodun à Porto-Novo, la route des couvents Vodu et la Route des Tata dans l’aire du Koutammakou récemment inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO figurent également parmi les attractions phares.

Un nouveau parc national dans le sud du pays, couvrant une superficie d’environ 100 000hectares, sera créé en 2026. Ce projet, dans lequel le gouvernement a investi 20 millions de dollars, vise à préserver la biodiversité et à offrir aux touristes une expérience unique au contact de la nature et des animaux sauvages .

Les défis et les perspectives du pays

Malgré les progrès significatifs , le Bénin doit encore surmonter certains défis pour devenir une destination touristique de premier plan. La sécurité demeure une préoccupation majeure , notamment en raison des risques d’attaques terroristes dans certaines régions . Le gouvernement travaille activement à améliorer la situation sécuritaire pour rassurer les visiteurs potentiels.

Les efforts soutenus du gouvernement pour développer le tourisme sont prometteurs, et le Bénin est sur la bonne voie pour devenir une destination incontournable en Afrique de l’Ouest.

Avec des initiatives innovantes et un engagement fort pour la préservation de son patrimoine, le Bénin est en train de se révéler au monde entier . Les touristes d’aujourd’hui et de demain auront beaucoup à découvrir et à apprécier dans ce pays dynamique et accueillant.

