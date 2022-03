Le Bénin manque son entrée dans le groupe 2 mondial de tennis

Le Bénin n’a pas résisté devant l’équipe chinoise de Hong Kong au Stade de l’Amitié de Cotonou dans le cadre de la Coupe Davis (groupe 2 mondial). La sélection béninoise s’est inclinée à l’issue de la compétition qu’elle a abrité par le score final de 1-3. Le Bénin vient ainsi de manquer une occasion de monter dans le groupe 2 mondial de Tennis.

Après une première journée infructueuse (battu 0-2), Alexis Klégou et ses coéquipiers nourrissaient encore l’espoir de rattraper leur retard ce samedi. La paire Alexis Klégou - Sylvestre Monnou sur qui l’espoir reposait avait la lourde responsabilité de remporter le 3ème match face à la paire chinoise composée de Chak Lam Coleman Wong - Hong Kit Wong. Les béninois ont essayé en vain, mais se sont finalement inclinés en trois sets (2-6, 6-1, 4-6). Une troisième défaite qui qualifie l’équipe de Hong Kong.

Sylvestre Monnou va sauver l’honneur en remportant en deux sets (6-4, 6-4) le quatrième match qui l’opposait en simple à Ki Lung NG.

Le Bénin s’incline donc en quatre matches par le score de 1-3 et manque une occasion de monter en groupe 2 mondial. Mais tout n’es pas perdu pour le Bénin. A l’issue des tirages au sort qui se dérouleront à la fin du mois de mars 2022 en Espagne, le Bénin aura à nouveau l’occasion de tenter une nouvelle fois sa chance de monter dans le groupe 2 mondial lors du play off de la zone 3 Afrique. « (...) La seule victoire que nous avons eu a montré que nous sommes entrain de venir on ne baissera pas les bras nous allons continuer à travailler » a expliqué le capitaine Bruno Danhouan.

Les visiteurs ont quant à eux ont apprécié l’organisation, l’ambiance et l’accueil « (...) Nous étions vraiment à l’aise, l’organisation a été bonne et nous avons pu jouer face à une équipe qui a un bon niveau de jeu même si nous avons gagné », a reconnu le numéro 1 chinois Chak Lam Coleman Wong.

A en croire le Président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, il était important de réussir l’organisation. Un pari gagné à mettre l’actif du Bénin, même si ce n’est toujours pas facile de réussir pour une première fois des organisations de ce niveau.

Marcel HOUÉTO

5 mars 2022 par