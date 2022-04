Le Bénin lève 44 milliards FCFA sur le marché de l’UEMOA

Plus qu’un succès, les fonds levés, ce jeudi 31 mars 2022, dépassent les projections. A la recherche de quarante milliards sur le marché de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), le Bénin récolte quarante-quatre milliards (44.000.000) FCFA.

Le Bénin a levé, avec un taux d’intérêt fixe de 5% et une maturité initiale de 36 mois, quarante-quatre milliards (44.000.000) FCFA, ce jeudi 31 mars 2021, sur le marché de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) alors que le pays était à la recherche de quarante milliards FCFA. Ce qui représente un taux de couverture de 238,92%. La date de valeur de ces Obligations Assimilables du Trésor est le 1er avril 2022. L’emprunt obligataire arrive à échéance le 1er avril 2022.

Selon le résultat global de l’emprunt obligataire, le montant global des soumissions est de 95 567,810 millions de FCFA, dont en ONC.

Le nombre de participants à cette émission sur le marché financier est seize (16) tandis que les soumissions sont au nombre de trente-sept (37).

