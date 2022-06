Le Bénin lance la production de 22 000 tonnes de mangue

La campagne de plantation de manguiers de variétés Kent et Amélie, 2è édition, a été lancée, jeudi 16 juin 2022, à Covè.

Pays à faible production de mangues dans la sous-région. Ce déficit, les autorités béninoises entendent la corriger en portant à 22.160 tonnes l’an la production de ce fruit. Une campagne de plantation de manguiers de variétés Kent et Amélie a été lancée, jeudi 16 juin 2022, à Covè dans le département du Zou.

Pour Sylvestre Fandohan, Conseiller technique à la recherche, à l’Agriculture et à l’Alimentation du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, le Bénin est parmi les pays les mieux lotis en Afrique pour produire la mangue, deuxième fruit tropical à fort valeur ajoutée après la banane.

L’objectif est d’atteindre 22 000 tonnes de production de mangues par an. Et pour y arriver, le gouvernement a subventionné l’achat de plants à hauteur de 60% de sa valeur. Le gouvernement a décidé pour cette campagne 2022-2023 de prendre en charge 80% du prix coûtant d’un pied de manguier greffé, c’est à dire qu’au lieu de 500 FCFA, le plant est cédé à 100 FCFA. « L’objectif pour nous est de nous hisser au niveau des pays comme le Mali, le Sénégal et aller au-delà comme nous avons su le faire en ce qui concerne le coton.

À cet effet, le Gouvernement à travers le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, ne lésine pas sur les moyens (…). Il est prévu sur les ressources du Programme National de Développement de la Filière Arboriculture Fruitière, l’acquisition et la mise en place de 1500 kits de pièges au profit des planteurs pour la lutte contre les mouches de fruits dans les vergers de manguiers et d’agrumes ; la mise en place de 25 hectares d’unités pilotes de modèles d’irrigation soutenables et rentables dans les vergers de manguiers. Il est prévu également l’acquisition d’équipements au profit de 7 brigades de service pour l’installation et l’entretien des nouvelles plantations de manguiers.

« La combinaison de ces différentes actions nous permettra à l’horizon 2026 de faire passer la production de mangue de 16.610 tonnes l’an à 22.160 tonnes dont au moins 8% seront transformées en différentes dérivés avec le respect des normes de qualité et 25% exportées sur le marché international », a expliqué Sylvestre Fandohan.

L’initiative est saluée par la commune de Covè à travers la voix du Premier Adjoint au maire de Covè, Basile Sonon Vodounkpe.

Le chargé de mission du préfet du Zou, Boniface Eric Chrysostome invite les producteurs à saisir l’opportunité car Kent et Amélié sont des variétés de mangue greffée recherchées sur le marché international.

Apollinaire Amoussou, promoteur agricole dont l’exploitation de 3,5 ha abrite le lancement de la campagne donne déjà l’exemple. « J’avais déjà 1 hectare de plantation qui produit. L’expérience est belle. Je la renouvelle avec les 3,5 hectares. Je suis persuadé que dans trois ou quatre ans, j’en aurai le sourire. Merci au Président Patrice Talon », a confié Apollinaire Amoussou.

M. M.

17 juin 2022 par