Le Bénin gagne 06 places au plan mondial

Grâce à ses deux belles victoires contre le Rwanda et le Nigéria lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Bénin s’offre des places au classement FIFA de Juin 2024.



La FIFA, instance mondiale en charge du football a publié ce jeudi 20 juin 2024 son nouveau tableau de classement des sélections. Après les dernières journées FIFA consacrées aux éliminatoires du Mondial 2026 en Afrique et en Asie, aux amicaux en Europe et Amérique, l’instance dirigée par Infantino a dévoilé son nouveau classement. Avec deux victoires en deux matchs contre le Rwanda (1-0) et contre le Nigéria (2-1), les Guépards du Bénin gagnent six (06) places.

Le Bénin est donc désormais 91e au plan mondial. Au tableau africain, le Bénin est 19e. Il faudra continuer sur la même lancée lors des prochaines journées FIFA.

J.S

