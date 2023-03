Bénin vs Rwanda, encore match nul

Les Guépards du Bénin sont encore tenus en échec par les Guêpes du Rwanda. Les deux sélections se sont encore séparés sur le score de 1-1 à Kigali ce mercredi.

Programmé à huis clos à Kigali, ce mercredi, le match de la 4e journée des éliminatoires entre le Rwanda et le Bénin, a livré son verdict. Un match qui a très mal débuté pour les Guépards avec un penalty concédé par Doremus, mais Allagbé a sauvé les siens en le détournant comme aux plus belles heures de la CAN 2019.

Pas loin de craquer au retour des vestiaires, les Béninois parvenaient à se créer quelques situations en contre et, contre toutes attentes, Dossou ouvrait le score après avoir été lancé en profondeur à la 57e. Les Guépards ont même frôlé ensuite le break mais le tir d’Hassane, servi par Aiyegun, était sauvé sur la ligne. Le tournant du match car, quelques minutes plus tard, Manzi égalisait de la tête sur corner à la 71e.

Et le score en est resté là jusqu’au au coup de sifflet final.

Ce résultat similaire au match aller a un goût de quasi-élimination au vu du calendrier complexe qui attend les Guépards en Juin. Réception du Sénégal et déplacement au Mozambique.

Le classement du groupe L

Sénégal, 12 points

Mozambique, 4 points

Rwanda, 2 points

Bénin, 1 point

J.S

29 mars 2023 par ,