Le Bénin et la Turquie échangent sur la sécurité

Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbénonci est en déplacement en Turquie où il a échangé avec son homologue turc Mevlüt Çavuşoğlu.

Les relations économiques et commerciales entre la Turquie et le Bénin étaient au centre des échanges entre le chef de la diplomatie turc et son homologue béninois, qui s’est rendu en Turquie. « Nous avons traité des mesures pour avancer nos relations économiques et commerciales », a indiqué Mevlüt Çavuşoğlu, ministre turc des Affaires étrangères dans un tweet.

Aurélien Agbénonci, le chef de la diplomatie béninoise et son homologue turc ont échangé également sur d’autres pistes de coopération entre les deux pays. « Nous avons évalué les possibilités de coopération en particulier en industrie de défense et sécurité », a précisé Mevlüt Çavuşoğlu.

