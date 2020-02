Le Bénin et la France ont signé un Programme de travail commun de la coopération patrimoniale et muséale en décembre 2019. En mission en France, les ministres Jean Michel Abimbola en charge de la culture et Aurélien Agbénonci des Affaires étrangères ont échangé avec les autorités françaises des dispositions pratiques de mise en œuvre dudit programme.

La réunion de travail tenue vendredi 21 février 2020 a permis de discuter de certains points relatifs àla restitution des biens culturels du Bénin.

Les autorités béninoises ont exposé les actions du gouvernement Talon dans le cadre de la restitution des biens culturels notamment les investissements dans les domaines du tourisme, de la culture et des arts.

Le ministre Jean Michel Abimbola a signalé l’accélération des projets de réhabilitation et de construction de six musées notamment à Ouidah et Abomey. Il a ajouté que le « Bénin a ouvert 6 principaux pôles de développement touristique soutenus par des investissements culturels (Les Pôles Pendjari, Ganvié, Abomey-Ouidah, Porto-Novo et Tata Somba) et la création d’une dynamique autour du marché de l’art, notamment l’art contemporain ».

Satisfait de la mise en œuvre de cette coopération patrimoniale et muséale, le ministre français de la culture, Franck Riester, a aussi fait le point des avancées.

Les deux parties ont également examiné le calendrier et les modalités relatifs à la restitution de biens culturels au Bénin.

La mission conjointe des ministres Jean Michel Abimbola et Aurélien Agbénonci s’est déroulée du mercredi 19 au vendredi 21 février 2020.

échangé avec plusieurs personnalités et visité le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris où sont exposées les 26 œuvres d’art que le président français a décidé en novembre 2018 de restituer au Bénin.

