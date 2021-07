Le Bénin et la BOAD signent un accord de prêt de 20 milliards de FCFA

Le président de la Banque Ouest Africaine de Développement M. Serge Ekue et le ministre d’État Romuald Wadagni ont signé ce vendredi 23 juillet 2021, l’accord de prêt d’un montant de 20 milliards de FCFA relatif au programme d’assainissement pluvial dans la ville de Parakou.

Le Conseil d’Administration de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a approuvé à l’issue de sa 123ème session ordinaire tenue le 26 mai dernier, le financement du Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires (PAPVS) en République du Bénin : ville de Parakou. Le prêt de la BOAD est de 20 milliards de FCFA. Les fonds permettront la construction de 12 041 ml de collecteurs primaires et secondaires et de 1 882 ml de voies dans la ville de Parakou. Des actions d’accompagnement sont également prévues pour une meilleure protection de l’environnement urbain et du cadre de vie.

Je me réjouis d'avoir signé avec le Ministre d'État Romuald Wadagni, l'accord de prêt relatif au programme d'assainissement des villes secondaires au Bénin visant à réduire la vulnérabilité des populations face aux risques d'inondations #Parakou #mandatsocial @PatriceTalonPR pic.twitter.com/m5b0fKEFXK — Président de la BOAD (@PresidentBOAD) July 23, 2021

Le Programme d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires concerne huit villes (08) secondaires que sont : Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè- Podji, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou. L’objectif global est de renforcer le réseau de drainage des eaux pluviales des villes cibles afin de contribuer à la réduction de la vulnérabilité des populations face aux risques d’inondations ainsi qu’à la réalisation d’infrastructures socio-économiques viables.

