Le Bénin en progression dans l’employabilité des femmes

Seuls 23 dont le Bénin sur 190 pays ont amélioré leur cadre légal et réglementaire relatif à une meilleure participation des femmes à la vie active, selon le rapport « Women, Business and the Law 2022 », publié le 1er mars 2022 par la Banque Mondiale (BM). C’est dans le secteur industriel que le Bénin a réalisé sa plus belle performance.

Le Bénin se hisse à la 90ème place sur 190 économies grâce à son score qui passe de 77,5 à 80,6 (sur 100) en ce qui concerne l’amélioration du cadre légal et règlementaire relatif à l’employabilité des femmes, selon le rapport « Women, Business and the Law 2022 » de la Banque Mondiale, publié le 1er mars 2022. Ce score global (80,6 sur 100) est supérieur à la moyenne régionale observée dans toute l’Afrique subsaharienne (71,5) alors que 89,4 est le score maximum enregistré dans la région.

Le Bénin avec un bond de 15 places, fait ainsi partie des cinq pays (Angola, Gabon, Sierra Léone, Burundi) d’Afrique subsaharienne dont le score a augmenté. Bien que surclassé par la Côte d’Ivoire (83.1 points), le Burkina Faso (82.5 points) et le Togo (81.9 points), le Bénin (80,6 points) est le seul pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) à avoir amélioré son score entre les éditions 2021 et 2022 de l’indice Women, Business and the Law. Cette « avancée a été réalisée, notamment grâce aux réformes visant entre autres, la suppression des restrictions liées à l’exercice des emplois dits ‘’physiquement difficiles’’ pour les femmes », a souligné le gouvernement du président Patrice Talon dans un communiqué en date du 08 mars 2022 et signé du ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances. Depuis 2021, le Bénin a supprimé les restrictions à l’emploi dans le secteur de la construction et aux métiers industriels.

« Women, Business and the Law » (Les Femmes, l’Entreprise et le Droit) évalue les économies de 190 pays à l’aune des réformes juridiques, qui font progresser l’autonomisation économique des femmes. Le rapport identifie également les lacunes qui persistent avant que les hommes et les femmes n’atteignent l’égalité devant la loi.

Marc MENSAH

9 mars 2022 par ,