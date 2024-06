Le Bénin élu au Conseil d’administration du BIT

Le Bénin fait désormais partie des Etats membres du Conseil d’administration du Bureau international du travail (BIT). C’était au terme d’une élection vendredi 07 juin 2024 à Genève.

Election du Bénin au Conseil d’administration du Bureau international du travail. Et ce, pour la période 2024-2027. Le vote a lieu vendredi 07 juin 2024. Cette élection au premier tour selon un communiqué conjoint du ministre du travail et de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères, représente « une reconnaissance de l’engagement du Bénin pour la promotion de l’emploi et l’amélioration des conditions des travailleurs ».

Le Conseil d’administration est l’appareil exécutif du BIT. Il prend les décisions, adopte le budget du bureau, et procède à l’élection du directeur général.

F. A. A.

8 juin 2024 par ,