Le Bénin éliminé malgré la victoire 3-1 face au Soudan

Le Bénin a affronté dimanche 30 octobre 2022, le Soudan en match retour des éliminatoires de la CAN U23. Au terme de la rencontre qui s’est jouée au Stade de l’amitié général Mathieu KEREKOU, les Écureuils ont battu leurs adversaires par un score de 3 buts à un.

Le Bénin éliminé du tour suivant des éliminatoires de la CAN U23. Ceci, malgré la victoire 3-1 contre le Soudan ce dimanche 30 octobre 2022 au Stade de l’amitié général Mathieu KEREKOU. Le Bénin ne discutera pas le second tour des éliminatoires de la CAN U23, en raison du résultat en match aller au Soudan. Les poulains de l’entraîneur Adoula s’étaient inclinés 2-0 face au Soudan.

Cet après midi, il leur fallait marquer 03 buts sans en encaisser.

Une opération que la sélection olympique béninoise n’a pu réussir. Avec un score de 3-0, le Bénin s’est fait rattraper par la sélection soudanaise à la 82e minute.

Un score qui arrange le Soudan qui passe ainsi au second tour des éliminatoires de la CAN U23.

F. A. A.

30 octobre 2022 par ,