Le Bénin distingué pour ses services fournis aux pèlerins

Le Royaume d’Arabie saoudite a décerné à la République du Bénin le deuxième prix du pays ayant réalisé de performance en termes de satisfaction des pèlerins s’agissant des services fournis. C’est à l’occasion de la cérémonie de clôture du Hajj 2024 ce mardi 18 juin 2024.

Le Bénin reçoit une distinction en Arabie saoudite pour ses services fournis dans le cadre du Hajj. Au titre de l’édition 2024, le gouvernement béninois a sollicité et obtenu auprès des autorités saoudiennes un quota de 2.300 places. L’objectif est de faciliter une meilleure participation des ressortissants béninois à ce grand-rendez spirituel pour les musulmans.

Au cours de la cérémonie de clôture du hajj 2024 ce mardi, le pays organisateur a distingué le Bénin dans la catégorie des Offices du Hadj à quota modeste aux côtés de la Jordanie et de la Malaisie. Il a reçu le deuxième prix pour avoir réalisé le meilleur taux de satisfaction des pèlerins quant aux services fournis.

L’amélioration de la qualité des prestations aux pèlerins a été un défi pour le Comité d’Orientation et de Supervision du Hadj, présidé par le ministre des Affaires étrangères Olushegun Adjadi Bakari.

En collaboration avec l’Agence pour la Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO), des rencontres ont été organisées avec les différents acteurs pour garantir une belle participation du Bénin au Hajj 2024.

Grâce à ce prestigieux prix en Arabie saoudite, le Bénin et les autres pays distingués auront l’occasion lors de l’édition 2025 du Hajj de personnaliser leurs emplacements sur les sites rituels.

Le premier vol retour des pèlerins béninois à Cotonou est programmé pour le 25 juin 2024.

