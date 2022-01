Le Bénin dispensé du tour préliminaire de la CAN 2023

Le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023 est prévu pour ce vendredi 21 janvier 2022 à Douala (Cameroun). Selon les chapeaux pour le tour préliminaire rendus publics par la Confédération Africaine de Football (CAF), le Bénin est exempté de cette phase préalable.

La Confédération Africaine de Football (CAF) procèdera au tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la CAN 2023 le 21 janvier 2022 à Krystal hôtel de Douala (Cameroun).

Les chapeaux pour le tour préliminaire de éliminatoires de la CAN 2023 se présentent comme suit : Chapeau 1 : Lesotho, Eswatini, Botswana, Gambie, Soudan du Sud, île Maurice ; Chapeau 2 : Tchad, Sao Tome & Principe, Djibouti, Somalie, Seychelles, Erythrée. Ainsi, les Ecureuils du Bénin sont exemptés de cette phase préalable de la CAN 2023. Selon la CAF, les matches au titre du titre préliminaire seront à deux manches (aller et retour) et se dérouleront selon le système à élimination directe.

M. M.

20 janvier 2022 par ,