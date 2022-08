Le Bénin décroche 02 médailles en or à l’Open du Nigéria

Le Bénin a participé du 12 au 14 août à l’édition 2022 de l’Open du Nigéria. Au terme de cette compétition de l’art martial coréen, la délégation béninoise est rentrée au bercail avec 07 médailles dont 02 en or.

Zakyou Soumanou et Laurence Aeschbacher se sont positivement illustrés à l’édition 2022 de l’open du Nigéria. Ils ont remporté chacun une médaille en or. Romaric Koube, Ségolène Balley, Bouama Natchimdjabo et Abdul Oumarou étaient également de la partie. Ces derniers ont remporté des médailles d’argent. Eric Tossou, membre de la délégation béninoise, a obtenu la seule distinction en argent.

La compétition organisée à Abuja, la capitale nigériane a connu la participation du Niger et du Togo.

17 août 2022 par ,