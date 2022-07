Le Bénin dans le Top 10 des meilleures nations de Golf

Le Bénin à travers le Golf Club de Cotonou (CGC) a participé du 04 au 09 juillet à l’Ile Maurice, à l’édition 2022 de Héritage World Cup. Au terme de cette compétition internationale, le pays est classé parmi les 10 meilleures nations de Golf au monde.



Zwane Glen et Daeyeon Yung alias ‘’Yégué’’ ont défendu les couleurs nationales à Heritage World Cup, une compétition internationale qui rassemble plus de 20 pays.

La finale de l’édition 2022 a eu lieu à Port-Louis. Au terme de la compétition, les golfeurs béninois ont réalisé un score de 278. Ce qui a permis au pays de se classer dans le Top 10 des meilleures nations présentes à ce tournoi, devant l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Nigéria, et autres. L’un des représentants béninois est monté sur le podium en individuel dans la catégorie première série pour avoir décroché le trophée du 2ème.

Classement des 26 meilleures nations

Country Score R1+R2+R3

Spain : 310

France : 308

Indonesia : 299

Mozambique : 295

Japon : 290

Vietnam : 286

Ghana : 282

New Caledonia : 282

Morocco : 281

Benin : 278

CzechRepublic : 277

Austria : 276

Togo : 273

Belgium : 273

Mauritius : 270

Paskisran : 264

Italy : 262

Germany : 262

Nigeria : 260

Poland : 257

Zimbabwe : 254

Slovakia : 243

IvoryCoast : 240

Rwanda : 236

Cameroun : 228

UK : 184

13 juillet 2022 par