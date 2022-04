Le Bénin dans le chapeau 2 du tirage au sort des éliminatoires de la CAN

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Côte d’Ivoire 2023) aura lieu dans quelques jours. Mais avant, la Confédération africaine de football (CAF) a publié récemment la composition des chapeaux. Le Bénin selon la publication de la CAF, est classé dans le chapeau N°2.

Les équipes nationales de football devant prendre part aux éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023 seront bientôt tirées au sort. Dans ce cadre, la CAF a publié la constitution des chapeaux. 48 sélections nationales réparties dans 04 groupes seront tirées au sort pour ces éliminatoires.

Le Bénin est classé dans le chapeau 2 avec l’Afrique du Sud, le Cap Vert, le Gabon, la Guinée, l’Ouganda, la Zambie, le Congo, la Guinée Equatoriale, le Madagascar, le Kenya et la Sierra Leone.

Composition des chapeaux

Chapeau 1 : Sénégal, Maroc, Nigéria, Egypte, Tunisie, Cameroun, Algérie, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, RD Congo.

Chapeau 2 : Afrique du Sud, Cap Vert, Gabon, Bénin, Guinée, Ouganda, Zambie, Congo, Guinée Equatoriale, Madagascar, Kenya et Sierra Leone.

Chapeau 3 : Namibie, Guinée Bissau, Niger, Libye, Mozambique, Malawi, Togo, Zimbabwe, Gambie, Angola, Comores, et la RCA.

Chapeau 4 : Tanzanie, Centrafrique, Soudan, Rwanda, Burundi, Ethiopie, Swaziland, Lesotho, Botswana, Libéria, Soudan du Sud, Sao Tomé et Principe.

