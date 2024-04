Le Bénin dans le Groupe A avec le Ghana et la Côte d’Ivoire

Le tirage au sort du tournoi qualificatif de la Zone Ouest B (UFOA B) réservée aux sélections masculines U17 a été effectif ce vendredi 19 Avril 2024. Les différents groupes de la compétitions sont connus.

Dans la poule A, le Ghana (Pays hôte) affrontera le Bénin et la Côte d’Ivoire. Dans le groupe B, on retrouve le Togo en compagnie du Burkina Faso, du Nigéria, et du Niger.

A l’issue des matchs de la phase de groupes, seuls les deux premiers se qualifieront pour les demi-finales. La compétition va se tenir du 15 au 28 Mai 2024 à Accra.

#UFOAB | 𝐑𝐞́𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐬 𝐝𝐮 𝐭𝐢𝐫𝐚𝐠𝐞

Voici les résultats du tirage au sort- tournoi qualificatif de la CAN U17 Ghana 2024 effectué aujourd'hui au siège de l'𝗨𝗙𝗢𝗔 𝗕. Le tournoi est prévu au Ghana 🇬🇭 du 𝐝𝐮 𝟏𝟓 𝐚𝐮 𝟐𝟖 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟗 pic.twitter.com/iJ204AOnmO — ZONE OUEST B (@UfoawafuB) April 19, 2024

19 avril 2024