Le Bénin champion d’Afrique à Kampala

Les Écureuils tchoukballeurs ont remporté l’édition 2022 du championnat d’Afrique de Tchoukball, dimanche 21 août 2022 à Kampala (Ouganda).

65 à 46 en faveur du Bénin. C’est le score de la rencontre entre Les Ecureuils et Les Lions Indomptables du Cameroun à la finale du championnat d’Afrique, dimanche 21 août 2022 à Kampala (Ouganda). Selon Hervé Dossoumou, sélectionneur de l’équipe béninoise de tchoukball « cette victoire est d’abord le fruit du travail bien fait ».

« Vraiment, nous sommes fiers de vous. Non seulement nous, responsables de fédération mais tout le pays est fier de vous. Vous avez honoré le Bénin. Vous avez un parcours fantastique », a indiqué Roch Sero Bété, président de la Fédération Béninoise de Tchoukball (FTBK) à l’endroit des joueurs béninois.

Les Lions Indomptables du Cameroun étaient les tenants du titre avant d’être renversés par Les Ecureuils du Bénin. Les champions d’Afrique de Tchoukball sont de retour à Cotonou ce lundi 22 août 2022.

Le tchoukball est un savant mélange de handball, de pelote basque et de volley-ball, mettant aux prises 7 joueurs contre 7 sur un terrain de 16 x 27 m, soit la taille d’un terrain de basket. Le tchoukball se joue en faisant rebondir la balle (de la taille d’un ballon de hand) sur le trampoline incliné positionné à chaque extrémité de l’aire de jeu sans que l’équipe adverse ne la réceptionne. Chacune des équipes peut marquer des points sur les 2 trampolines. On compte un point par “but” marqué. En cas de tir raté (la balle n’atteint pas la cible) ou de jet trop puissant (la balle sort du terrain après avoir rebondi sur le trampoline), le point revient à l’équipe adverse.

Marc MENSAH

Classement général du championnat de Tchoukball, Kampala 2022

Chez les hommes

1er : Bénin

2éme : Cameroun

3ème : Rwanda

4ème : Ouganda

5ème : Tanzanie

6ème : Soudan du Sud

7ème : Kenya

8ème : R D Congo

22 août 2022 par