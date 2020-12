Le Bénin bat le Togo 2 # 0

Les Écureuils juniors ont battu les Éperviers du Togo 2 buts à 0, ce mardi 8 décembre 2020, au stade Charles de Gaule de Porto Novo.

Charbel Gomez, le capitaine des jeunes Écureuils a inscrit les deux buts de la victoire.

Humilié, dès l’entame du tournoi et honnis par une histoire de maillots mal floqué, le capitaine Charbel Gomez et ses coéquipiers ont su répondre à l’attente du peuple ce 8 décembre 2020 pour le compte du tournoi de l’UFOA B U20. Opposée au Togo au stade Charles de Gaule de Porto-Novo pour son deuxième match dans la compétition, la sélection junior du coach Mathias Déguénon s’est imposée sur le score de 2-0. Grand artisan de cette victoire précieuse, Charbel Gomez a inscrit les deux buts de son équipe.

Le Bénin se repositionne dans la suite du tournoi UFOA U 20 zone B après avoir perdu 1 but à 0 face au Mena du Niger, samedi 5 décembre lors du match d’ouverture.

Le Bénin jouera son troisième match, vendredi 11 décembre, contre l’équipe des moins de 20 ans du Burkina-Faso.

Avec ce succès, le Bénin relance ainsi sa campagne pour la qualification à la CAN U20 qui se jouera en Mauritanie en 2021. Les ‘’Ecureuils’’ juniors pourraient valider leur billet pour la phase finale lors de la dernière journée face au Burkina Faso.

