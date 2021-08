Le Bénin bat l’Algérie au tennis

En Coupe Davis, Groupe III/Zone Afrique, la sélection béninoise masculine de tennis a battu son homologue algérienne 2-1, jeudi 12 août 2021.

Tout c’est joué aux deuxièmes sets remportés par le duo béninois Klégo-N’tcha (6-4, 4-6, 3-6). Les trois premiers sets (6-0, 3-6, 6-1) étaient à l’avantage des Algériens. Les tennismens béninois remportent ainsi le match sur 2-1.

Une victoire qui vient comme pour effacer la défaite 2-1 contre l’Egypte mercredi dernier.

Le Bénin, l’Egypte et l’Algérie sont dans la poule A à la coupe Davis de la zone 3 Afrique.

La poule B regroupe le Kenya, le Mozambique, le Ghana et le Rwanda.

Les leaders et les dauphins de chaque poule joueront directement les play-offs pour déterminer les deux nations qui accéderont au Groupe II, Zone Europe-Afrique, en 2022.

M. M.

15 août 2021 par ,