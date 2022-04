Les Ecureuils du Bénin joueront leur premier match comptant pour les éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023 contre les champions de l’Afrique, le Sénégal.

Le 30 mai 2022 au stade de Diamniadio (Sénégal) se jouera le math entre le Bénin et le Sénégal comptant pour la première journée des éliminatoires à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023.

