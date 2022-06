Le Bénin affronte le Niger cet après midi-midi

Les Écureuils cadets jouent leur 3ème match du tournoi UFOA B 17, ce samedi 18 juin 2022, à 17 heures. Ils seront face au Mena du Niger.



Après une victoire (3-2) contre la Côte d’Ivoire, et une défaite (2-1) face aux jeunes Étalons du Burkina Faso, les Écureuils du Bénin n’auront pas droit à l’erreur, dans l’après-midi de ce samedi 18 juin 2022, pour leur 3ème match contre le Niger.

Une victoire est impérative pour une qualification en demi finale.

A défaut d’une victoire, l’équipe béninoise devra attendre le résultat du match entre le Burkina et la Côte d’Ivoire qui se jouera également au même moment.

La rencontre entre le Bénin et le Niger sera diffusée en directe et en intégralité sur la Télévision nationale.

Dans le groupe A, le Ghana pays hôte a obtenu sa qualification en demi finale après une victoire (3-1) contre le Togo.

F. A. A.

18 juin 2022 par ,