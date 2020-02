Le Bénin accueille du 3 au 7 mars prochain, le Championnat Itf/Cat de l’Afrique de l’ouest et du centre de tennis. En marge à ce rendez-vous, la sélection nationale du Bénin affûte ses armes à travers un camp de tennis démarré depuis samedi dernier au Tennis club de l’Amitié (Tca) du stade Mathieu Kérékou.

Conduite par le duo d’entraîneurs Joseph Vigan et Abdou Demba Diallo, la sélection nationale des 12 ans et moins de tennis (filles et garçons) est en pleine séance de préparation au Tca pour mieux se affûter leurs armes. Les revers, les tirs, les jeux d’attaque et de défense, le service, et autres stratégies technico tactique sont au menu de ce camp d’entraînement qui va durer une dizaine de jours. Retour ligne automatique

" On est en train de suivre les enfants sur le plan technique, tactique, et sur la préparation physique. On a constaté que physiquement, çà ne va pas trop", a confié le coach Joseph Vigan qui rassure de mettre tout en oeuvre pour que les enfants retrouvent physique avant le démarrage de la compétition. Ce tournoi qui se déroulera en simple garçons et filles mais aussi en double permettra aux vainqueur chez filles et aux deux premiers chez les garçons de se qualifier pour le championnat d’Afrique des 12 ans et moins. " On est en train de travailler sur le double. Comment gérer les matches de double. On a fini avec la préparation au niveau des simples", précise-t-il tout en ajoutant que l’objectif est de gagner le tournoi chez les garçons comme chez les filles. " Ce n’est pas la première fois qu’on représente le Bénin sur le plan international. Donc, on compte se qualifier pour championnat d’Afrique " a-t-il martelé. Retour ligne automatique

Pour les enfants, ils sont prêts pour défendre les couleurs de leur pays le Bénin. Paul N’da en classe de 5e a affirmé que les entraînements se passent dans les meilleures conditions. Il promet de défendre valablement les couleurs du Bénin. " Je promets au public béninois de faire tout possible pour être parmi les meilleures ", dira pour sa part, Kassa Béré Pa, écolière en classe de Cm2 et récente vainqueur du tournoi de l’Espoir de tennis.

Mathieu Oussou Azo, Directeur technique national (Dtn) de la Fédération béninoise de tennis (Fbt) a fait le bilan de la préparation. A l’en croire, le camp a permis de roder les joueurs pour les habituer aux matches intenses afin de sortir les meilleurs qui seront représentatifs. Il a rappelé que la mission assignée aux équipes est l qualification au championnat d’Afrique. " L’année dernière, les filles étaient qualifiées au championnat. Nous espérons cette année, que les filles et les garçons se qualifient pour le championnat ", a-t-il martelé tout en ajoutant que les pays comme le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, le Togo, la Côte-d’Ivoire seront de la partie.

Notons qu’au terme du tournoi, la meilleure chez les filles et les deux premières équipes chez les garçons représenteront la sous région au championnat d’Afrique par équipe des 12 ans et moins qui aura lieu bientôt.

Finafa H.

