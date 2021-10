Le Bénin abrite le championnat par équipe des 12 ans et moins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre

Le Bénin abritera le championnat par équipe des 12 ans et moins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre de tennis. La compétiton se déroulera sur les installations du Tennis club de l’Amitié à Cotonou du 12 au 16 octobre 2021.

Cinq pays seront à Cotonou dans le cadre du championnat par équipe des 12 ans et moins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre de tennis. Il s’agit du Ghana, du Burkina Faso, de la Sierra Léone, du Togo et du Bénin, pays hôte. Ils prendront ainsi part à cette compétition qui se déroulera dans les deux catégories (filles et garçons). Qualificatif au championnat d’Afrique par équipe des 12 ans et moins de tennis, le Bénin y accorde assez d’importance, parce qu’il s’agit d’une compétition destinée à la fine fleur du tennis. Catégorie sur laquelle misent aussi, le président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon et son comité pour révéler le tennis béninois, à travers l’Académie Francophone de Tennis, qui hébergera les joueurs de cette catégorie. Dans le cadre du démarrage des travaux de construction de cette Académie,

A l’issue de la compétition, deux places sont à prendre chez les garçons et une seule dans la catégorie des filles, a rappelé le secrétaire général de la Fédération béninoise de tennis (FBT), Bernardin Agossou Codjo. Le capitaine de l’équipe des garçons du Bénin est Vigan Joseph tandis que chez les filles, c’est plutôt Christian Allowakinnou.

Rappelons que les deux pays qui seront qualifiés à l’issue chez les garçons et le seul chez les filles représenteront l’Afrique de l’Ouest et du Centre au Championnat d’Afrique de cette catégorie qui aura lieu début décembre 2021 en Afrique du Nord.

Marcel H.

8 octobre 2021 par