Le Bénin, 18è en Afrique et 86è au monde

La Fédération Internationale de Football et Association (FIFA) a rendu public son classement du mois d’août ce jeudi 12 août 2021.

Le Bénin occupe la 86ème place au plan mondial et la 18ème au niveau africain dans le classement FIFA du mois d’août.

En mai dernier, le Bénin était au 82ème rang dans le classement FIFA. Une régression qui pourrait s’expliquer par les mauvais résultats enregistrés par l’équipe nationale en l’occurrence aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Total Cameroun 2021.

Selon le classement FIFA d’août 2021, le Sénégal (1er) est la meilleure nation de football au niveau africain suivi de la Tunisie (2è) et de l’Algérie (3è).

Le Maroc et le Nigéria restent respectivement 4è et 5è au niveau africain. Les pays tels que l’Égypte, le Ghana, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mali sont classés respectivement dans le Top 10 au plan africain.

En tête du classement au niveau mondial se trouvent la Belgique suivie du Brésil. La France est à la troisième place.

M. M.

12 août 2021 par