Le Bayern bat le Celtic Glasgow et met un pied en 8e de finale

Les barrages aller de la Ligue des Champions se sont poursuivis dans la soirée de ce mercredi 12 février 2025. Au programme, quatre matchs. En déplacement, le Bayern Munich a dominé le Celtic Glasgow 1-2.



Le Benfica a de son côté, battu Monaco (1-0) au stade Louis II. Les Portugais prennent eux aussi une option sur la qualification pour les huitièmes de finale. Les Monégasques devront impérativement l’emporter lors du match retour, mardi prochain, pour se qualifier.

Les résultats de ce mercredi :

Club Bruges vs Atalanta, 2-1

Celtic Glasgow vs Bayern, 1-2

Monaco vs Benfica, 0-1

Feyenoord vs AC Milan, 1-0

J.S

13 février 2025 par ,