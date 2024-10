Le Barça se venge enfin du Bayern 4-1

C’est le choc le plus attendu de cette troisième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone recevait l’un de ses pires cauchemars, le Bayern. Mais tout a marché pour les Catalans à domicile qui s’en sont sortis avec une belle victoire (4-1).

Dans la soirée de ce mercredi 23 octobre 2024, le FC Barcelone de Hansi Flick recevait le Bayern Munich au Stade Olympique de Montjuic. C’est notamment à l’occasion de la 3e journée de la Ligue des Champions. Les Catalans ont ouvert le score sur la première action du match grâce à Raphinha. Harry Kane avait égalisé en première période avant que les Catalans ne lâchent les chevaux.

L’ailier brésilien, Raphinha, a fini par claquer un triplé et avec un but de Robert Lewandowski, le Barça l’emporte 4-1. Avec cette victoire, les Blaugrana mettent fin à une série de 6 défaites face aux Allemands et préparent ainsi le Clasico de samedi à Madrid.

Découvrez tous les résultats de ce mercredi en Ligue des Champions :

Atalanta vs Celtic Glasgow, 0-0

Brest vs Leverkusen, 1-1

RB Leipzig vs Liverpool, 0-1

Manchester City vs Sparta Prague, 5-0

Barcelone vs Bayern, 4-1

Atletico Madrid vs Lille, 1-3

RB Salzburg vs Dinamo Zagreb, 0-2

Benfica vs Feyenoord, 1-3

Young Boys vs Inter, 0-1



