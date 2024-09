Lael Wilcox a battu le record de la traversée des États-Unis d’ouest en est à vélo. Elle a décroché celui du trajet en VTT du Canada au Mexique. Alors, quoi de plus naturel que de partir à la conquête du monde ?

Pari tenu : le 11 septembre, la coureuse cycliste d’ultra-endurance originaire de l’Arizona (38 ans) a accompli ce périple en 108 jours, 12 heures et 12 minutes, un temps record en cyclisme féminin. « Je me suis éclatée. J’aurais pu continuer indéfiniment », raconte Lael Wilcox , qui a commencé à faire du vélo pour se rendre au travail et participe à des courses d’ultra-endurance depuis 2015. « Ça a été la plus belle course de ma vie. »

Entre le moment où elle est partie de Chicago et est revenue à son point de départ, Lael Wilcox a parcouru à vélo un peu plus de 29 000 kilomètres, la distance imposée par le Livre Guinness des records pour un tour du monde officiel, a expliqué la coureuse cycliste dans une interview accordée à la National Public Radio . Une distance certes inférieure à la circonférence de la Terre (40 075 kilomètres) puisqu’il y a des océans à traverser. D’autres critères sont à respecter, tel que le passage par deux points situés exactement aux antipodes l’un de l’autre, et la traversée d’océans par voie commerciale.

La coureuse d’ultra-distance a notamment réalisé 192 000 mètres de dénivelé positif et traversé le Portugal, l’Espagne, la Croatie, la Géorgie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, pour ne citer que ces pays. Leal Wilcox, qui, soit dit en passant, n’a aucun intérêt pour la conduite au volant, avait demandé à sa femme de la suivre en voiture et planifié ses périodes de sommeil.

« Je ne me suis jamais sentie aussi bien à la fin d’une longue distance, s’est-elle émerveillée sur Instagram. Je n’arrive pas à croire que j’écris ça, mais je suis déjà prête à repartir pour un tour. »

Source : https://share.america.gov/fr/apres-son-tour-du-monde-a-velo-elle-est-prete-a-repartir-pour-un-tour/?utm_source=cision&utm_medium=referral

19 septembre 2024 par ,