La ville de Savalou brille aux couleurs de Moov Africa

Moov Africa Bénin a dans le cadre des manifestations de la fête de l’igname, offert tout une gamme de service aux abonnés et populations de Savalou et de ses environs dans le département des Collines ce samedi 14 août 2022.

Tout un arsenal est déployé dans cette ville pour la circonstance. Défilé motorisé, stands, kiosques mobiles, points de vente de différents produits du réseau GSM et autres, sont ceux à quoi ont eu droit les populations pour leurs différents besoin en cette période festive à Savalou.

Les artères principales de la ville sont restées aux couleurs de Moov Africa. Du carrefour Soha à l’entrée de la ville à celui de Tchètti en passant par le carrefour Carder, le constat est resté le même. Des agents du réseau de téléphonie mobile accueillent en toute modestie les usagers qui désirent ou non voir les produits exposés. Aussi, leur-expliquent-ils les avantages que procure une carte Sim Moov à un abonné.

A tout ceci, s’ajoutent les produits exposés et vendus à des prix promotionnels. Des cartes SIM, des téléphones portable, des Pockets wifi à des prix variés et contenant des forfaits au prix d’achat et autres.

« Nous avons des pockets wifi. Ceci c’est à 25000f. Il contient déjà un forfait internet de 25.000f. Ceci aussi c’est un pocket wifi. C’est à 35.000f. Le premier mois vous avez un forfait de 20.000f et le second mois 15.000f. Ça c’est un portable androïde. C’est à 38.000f et vous avez un forfait de 40.000f. 20.000f le premier mois et même chose le second mois. Le téléphone vous revient apparemment à zéro franc… ». A exposé un aux abonnés un agent du réseau de téléphonie mobile Moov Africa installé dans un stand au carrefour Carder.

« Je suis fière d’être un abonné de Moov Africa. Les services de ce réseau GSM ne sont pas mal. C’est moins couteux surtout côté forfaits internet », a confié Clorina MONTCHO, native de Savalou.

Moov Money aussi est rapide, poursuit-elle, et il faut être habile quand il s’agit de retrait. Le message vient vite et il faut vite confirmer, a laissé entendre Mme MONTCHO.

Abonné au réseau de téléphonie mobile, François Ayiwou SEMINANKPON, natif de Savalou est fier également des offres et services de Moov Africa. Il a profité de notre micro pour lancer une plaidoyerie en direction de Moov Africa. « J’ai une Sim de transfert de crédit dont le compte a été bloqué depuis novembre 2021. J’ai tout fait pour le relancer, mais on me demande de payer 50.000f pour que le compte soit crédité avant que je ne reprenne à nouveau avec. Les cinq doigts ne sont pas égaux. J’ai fait vainement des négociations pour payer moins de cela mais hélas… Hors nous sommes dans un environnement concurrentiel », a fait expliquer M Sèminankpon.

Rappelons que Moov Africa a offert aux populations de Savalou un concert afin de les informer davantage chaque abonné sur les opportunités qu’offre la carte SIM Moov.

15 août 2022