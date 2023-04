La trentaine de vendeuses et vendeurs à la sauvette enfin libres !

Arrêtés et déposés en prison le 08 avril dernier pour occupation du domaine public, les 33 revendeuses et revendeuses ont été libérés sous caution ce mardi 18 avril 2023.

Les revendeuses et revendeurs interpellés dans la zone de la station Lègba et la Pharmacie 4 Thérapies au marché Dantokpa et dans la zone du Marché Saint Michel sont libres de leur mouvement.

Les 33 vendeuses et vendeurs à la sauvette ont été libérés sous caution ce mardi 08 avril 2023.

Ils avaient été arrêtés et déposés en prison le 8 avril 2023 à la suite d’une opération menée par le commissariat spécial de Dantokpa. L’opération fait suite à plusieurs séances de sensibilisation sur l’interdiction de l’occupation des espaces publics (trottoir, terre-plein central).

M. M.

19 avril 2023 par ,