La tête de liste Prd du 4ème arrondissement de Cotonou s’est éteint

Le Chef quartier Enagnon (ex Akpakpa Dodomey), François Dossa et tête de liste du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) dans le 4 ème arrondissement de Cotonou s’est éteint ce jeudi matin à la suite d’un accident de circulation. Grièvement blessé, il n’a pas survécu à ses blessures. En lice pour les élections communales et municipales 2020 du 17 mai prochain, la tête de liste du 4 ème arrondissement est donc parti laissant un grand vide derrière lui.

Nos sincères condoléances à toute sa famille et la famille politique du PRD.

La Rédaction

14 mai 2020 par