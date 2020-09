La statue du Dieu Gou absente de la liste des biens à restituer

La liste des 26 œuvres à restituer au Bénin par la France est connue depuis quelques jours. Sur cette liste, un objet de grande valeur n’y figure pas. Il s’agit de la statue du dieu Gou.

La statue du dieu Gou ne retourne pas au Bénin. La France n’a pas sélectionné cet objet dans les 26 œuvres à restituer au Bénin. À en croire la présidente de la Fondation Zinsou, Marie-Cécile Zinsou, la statue a été saisie pendant l’expédition coloniale et a été rapportée par Eugène Fonssagrives. « On peut donc logiquement se demander pourquoi une œuvre de cette importance ne fait pas partie de la sélection des 26 œuvres », s’interroge-t-elle.

Les œuvres d’art notifiées dans le projet de loi nº 3221 relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal déjà dans le circuit parlementaire en France sont entre autres : un métier à tisser, un pantalon de soldat, un siège tripode Kataklè sur lequel le roi posait des pieds, une tunique, un sac en cuir, porte du palais royal d’Abomey, des statues anthropomorphe des rois Ghézo, Glèlè et Behanzin ainsi que d’autres biens culturels.

« Nous pourrions renoncer à une tunique, un pantalon ou un sac en cuir en échange de cette œuvre qui aurait nettement plus d’impact sur les jeunes générations en quête de leur histoire (…) », a écrit la présidente de la Fondation Zinsou sur sa page Facebook.

La statue du dieu Gou a été fabriquée par l’artisan d’art Akati Ekplékendo vers 1860 en souvenir du roi Glélé. C’est une statue qui vénère le dieu de la guerre, de la forge et du fer. Exposée au musée du Louvre, elle a été saisie en 1892 lors de la conquête du Dahomey par les Français.

