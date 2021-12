La société Peachwood du député Atchawé déboutée par le tribunal

Le verdict est rendu le mardi 28 décembre 2021 dans l’affaire de affaire de recouvrement de créances qui opposait la société Peachwood du député Dominique Atchawé et la Ccei Bank Bénin.

La société Peachwood est condamnée à rembourser à la CCEIB Bank Bénin tous les frais engagés l’institution financière dans le cadre de leur différend commercial. La société Peachwood avait attrait la CCEIB Bank Bénin devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cotonou pour contester la nomination d’un expert dont le rapport a révélé une créance de plus de 640 millions de francs CFA due à la CCEIB Bank Bénin. Selon le rapport de l’expert José Armand Gbèdagni, le député a fait usage du nom d’une autre société, de la photo et de la signature d’une autre personne pour obtenir un prêt auprès de la CCEIB Bank Bénin. Un prêt que le député n’a pas remboursé. Au cours des débats le 14 décembre 2021, les avocats de la société Peachwood ont récusé la qualité de l’expert. La société Peachwood est déboutée dans sa demande de remise en cause du rapport de l’expert José Armand Gbèdagni à l’issue du verdict rendu le mardi 28 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Cotonou.

