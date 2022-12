La sélection junior du Bénin en séance d’entraînement

La sélection junior du Bénin a terminé, lundi 19 décembre 2022, une première journée d’entraînement dans le cadre des préparatifs de la CAN Egypte U20 2023.

Les Ecureuils U20 ont passé leur première journée de stage au stade René Pleven de Akpakpa ce lundi 19 décembre 2022. Séance d’échauffement pour les joueurs qui n’ont pas joué en Championnat le weekend et séance de décrassage pour les autres et des exercices de conservation, de mobilité ont été les moments forts de l’entraînement.

Au total 24 joueurs sur les 26 convoqués pour le stage ont participé à la séance.

Les poulains de Mathias Déguénon auront deux autres séances d’entraînement demain mardi 20 décembre 2022.

La sélection U20 embarquera ensuite pour Johannesburg en Afrique du Sud. Du 21 au 31 décembre 2022 ; elle disputera trois matchs amicaux dont une double confrontation face aux Juniors de la Zambie, vice-champion U20 de la zone Cosafa et l’équipe Junior d’Afrique du Sud, demi-finaliste du tournoi Cosafa U20.

