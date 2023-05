La sélection béninoise U21 dames en stage en France

L’équipe nationale féminine U21 de Volley-ball est en stage en France précisément à Rennes.

C’est un stage de perfectionnement au sein du Brocéliande Volleyball en prélude à la CAN de Volleyball de la zone 3 dans la catégorie U21 qui aura lieu à Niamey du 3 au 10 juillet prochain. L’idée émane du Président de la Fédération Béninoise de Volleyball, Ali Yaro et son Comité exécutif qui ont sonné la grande mobilisation afin d’offrir cette opportunité à la relève qu’il prépare depuis quelques années.

Les joueuses avec la bénédiction des parents et de leurs éducateurs ont embarqué à bord d’un vol de la compagnie Air France. Avant leur départ, la délégation a été reçue par Julien Minavoa, Président du Comité national et olympique et sportif béninois (Cnos Ben) au siège de l’institution. Le Président du Cnos Ben après avoir prodigué de précieux conseils à la délégation, leur a fait une visite guidée de tous les bureaux de la Maison des Fédérations.

« Le groupe est prêt et aguerri mentalement et physiquement pour relever le défi et faire honneur aux dirigeants afin qu’ils soient satisfait de nous. Nous prenons aussi l’engagement d’avoir un comportement exemplaire et honorer la nation », a lâché la joueuse Toko Oustazirath avant le décollage.

Le Bénin sera présent au Niger au début du mois de juillet en hommes et dames dans la catégorie des U21.

J.S

