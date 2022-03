La section régionale de la CBDH dans le Borgou opérationnelle

La Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) a procédé, ce samedi 26 mars à Parakou, à l’ouverture de son bureau régionale dans le Borgou. Mais avant, elle a installé l’officier des droits de l’homme (ODH) dans le département, dans l’exercice de ses fonctions.

Par Nazaire TAHOUE

Pour mieux être à leurs services, la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) s’est davantage rapprochée des populations du Borgou. Après l’Atlantique, le Zou, le Mono et l’Atacora, c’est leur département qui a vu son officier des droits de l’homme (ODH) installé dans l’exercice de ses fonctions, ce samedi 26 mars, à Parakou. En marge de la cérémonie, la commission a également procédé à l’ouverture du siège de son bureau départemental. C’est pour se conformer aux dispositions de l’article 3, alinéa 2 de la loi N° 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la CBDH, l’article 2 du décret N° 2014-315 du 6 mai 2014 portant modalités d’application de la loi sus citée et l’article 65 du Règlement intérieur de la CBDH en ses alinéas 1er et 4, et l’article 66 du même règlement intérieur, que cette section régionale a été créée.



Ce qui est essentielle avec la CBDH, a indiqué son président, Isidore Clément Capo-Chichi, c’est que l’homme a droit à une dignité. En ouvrant ses bureaux régionaux, fait-il observer, la commission a décidé de mettre l’accent sur trois points. « Le premier, c’est de dire aux populations que l’Etat est à leur écoute. La deuxième chose, c’est que l’Etat est conscient que tout n’est pas parfait, mais qu’on peut ensemble corriger. Enfin, la troisième chose, c’est que les populations aient le courage de réclamer ce qui leur est dû, dans le respect des lois de la République », va-t-il faire remarquer. « Mais comment est-ce qu’on peut protéger les droits de l’homme, si l’on n’est pas proche des populations », s’est-il interrogé, avant de renvoyer Dorcas Goudi dans l’exercice de ses fonctions d’ODH dans le département du Borgou. « Vous êtes les oreilles et les yeux de la commission, mais pas sa bouche », lui fera observer le président.

La mission assignée

Avec le commissaire et trésorier général adjoint, Apollinaire Emérico Adjovi, elle sera davantage édifiée par rapport à sa mission et son rôle. Elle est appelée à faire connaître et promouvoir la CBDH aux populations et institutions de l’Etat dans le Borgou. Obligation lui est également faite de contribuer à l’exécution du mandat de la commission en organisant des activités de promotion et de protection des droits de l’homme dans le département, de faciliter la coopération avec les institutions publiques et les Organisations de la société civile. Elle aura à recevoir et transmettre les requêtes relatives au cas de violations ou d’atteintes aux droits de l’homme à la commission. Comme posture, l’intégrité, l’équité, le respect mutuel, l’esprit de coopération et de responsabilité, l’humilité, la courtoisie, le respect et de la hiérarchie sont entre autres qualités qui lui ont été recommandées.



L’ambition de la commission, insiste sa vice-présidente, Sidikatou Adamon Houédété, c’est d’être plus proche des populations afin de mieux les accompagner, en ce qui concerne les différentes difficultés en matière des droits de l’homme. Elle a exhorté les autorités politico-administratives à divers niveaux, ainsi que les membres des Organisations de la société civile du Borgou à une collaboration fructueuse avec l’ODH, pour la réussite de sa mission.

C’est grâce au projet « Advancing Rights in Benin » piloté par la CBDH et soutenu financièrement par l’USAID avec l’appui technique de l’Association du barreau américain (ABA-ROLI), que la création des sections régionales de la CBDH et l’installation des ODH ont été rendues possible. Le directeur-pays de ABA-ROLI, Mourtala Dème s’est réjoui du processus en court et qui vise le renforcement des capacités institutionnelles de la CBDH et son accessibilité aux populations. A sa suite, le secrétaire général de la préfecture de Parakou, Sanni Bio Bayé, s’est réjoui de l’ouverture de ce bureau régional qui permettra de soulager les populations de son département, puis de les assister dans la protection de leurs droits, en les aidants à obtenir justice et réparations.



