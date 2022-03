La restitution des frais additionnels effective sur MTN

Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin joint l’acte à la parole. Comme annoncé, les abonnés constatent déjà le remboursement de leurs montants prélevés sur leurs transactions mobiles en application de la taxe de 5% instituée par le nouveau Code général des impôts.

« Sensible à la situation de ses abonnés, MTN a annoncé que tous les montants additionnels prélevés depuis le 11 mars et relatifs à la nouvelle tarification sur les transactions mobiles seront intégralement remboursés », avait promis le réseau MTN Bénin. La promesse est une dette, dit-on. Conformément à cet engagement qui fait suite à la suspension de l’application de la taxe contributive de 5% prélevée sur les transferts et retrait d’argent (Mobile Money), MTN a joint l’acte à la parole.

« Vous avez reçu... FCFA de SIM BULK dans votre compte mobile...Message de l’expéditeur Remboursement frais additionnels prélevés depuis le 11 mars 2022 ». C’est le message que constatent les abonnés du réseau MTN à partir du jeudi 17 mars.

Tout comme ces abonnés, Jérémie un conducteur de taxi moto confirme l’augmentation de son solde MoMo. « J’ai 3000F sur mon compte hier soir (jeudi 17 mars, Ndlr) mais ce matin mon solde affiche 3080F », a-t-il confié. Même s’il avoue ne pas savoir la raison d’une telle augmentation, un message envoyé à son compte MoMo (Mobile Money) aux environs de 00 heures, jeudi, atteste que des frais lui ont été restitués. Plusieurs autres abonnés rencontrés à Cotonou dans la journée du vendredi 17 mars ont confirmé avoir reçu un message leur indiquant que tel ou tel autre montant leur ont été restitués.

Par réflexe, certains ont indiqué avoir consulté le solde de leur compte MoMo pour vérifier. Ces abonnés n’ont pas caché leur joie.

M. M.

18 mars 2022 par ,