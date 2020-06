La reprise des vols entre pays de la CEDEAO dès juillet

Une ouverture des frontières aériennes et terrestres entre les pays de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est annoncée pour le mois de juillet. Les vols entre pays Afrique et le reste du monde répondront également.

Un retour à la normalité est envisagé au sein des États Membres de la CEDEAO. Il est prévu pour le 1er juillet, l’ouverture des frontières terrestres entre pays CEDEAO. Elle sera en fonction de l’évolution de la pandémie du Covid-19 au sein des pays membres de la CEDEAO et des autres pays du monde et fera l’objet d’une évaluation périodique.

La reprise totale des vols va se dérouler en trois grandes phases. Dans un premier temps, il sera question de l’ouverture des frontières aériennes et vols entre pays CEDEAO dès le 15 Juillet et ensuite l’ouverture des frontières aériennes et vols entre pays de l’Afrique le 22 juillet.

L’étape suivante sera l’ouverture des frontières aériennes et vols entre l’Afrique et le reste du monde. Elle est fixée au 1er août 2020.

A.A.A

30 juin 2020 par