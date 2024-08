La répression pour non-port d’uniforme démarre le 15 septembre

Le contrôle du non-port d’uniforme par les conducteurs de taxi-moto de la commune d’Abomey-Calavi démarre le 15 septembre 2024. L’annonce a été faite par Epiphane Tovènon, secrétaire général de l’Unazeb et secrétaire général du Collectif des syndicats de Zémidjan d’Abomey-Calavi (Cosynzac).

Une répression en vue pour non-port d’uniforme par les conducteurs de taxi-moto de la commune d’Abomey-Calavi. L’opération démarre le dimanche 15 septembre 2024. Il s’agit d’une initiative des syndicats de Zémidjans réunis au sein du Collectif des syndicats de Zémidjan d’Abomey-Calavi (Cosynzac). « La répression sera faite par les agents collecteurs de la mairie et la Police républicaine. Nous, nous ne serons que de simples personnes pour attirer leurs attentions pour éviter les problèmes et dérives », a confié Epiphane Tovènon à ‘’Le Matinal’’. Le conducteur épinglé devra s’enregistrer et payer une amende avant de rentrer en possession de sa moto.

Le secrétaire général informe que des séances d’explications et de sensibilisation ont été menées par les responsables syndicaux. Aussi, 4 000 blousses ont-elles été distribuées gratuitement aux conducteurs. Le syndicaliste invite les conducteurs de taxi-moto à se faire enregistrer volontairement à la mairie pour les formalités et avoir un numéro chacun, les écrire sur les blouses avant le délai du 15 septembre 2024.

A.A.A

22 août 2024 par