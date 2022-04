La renaissance du football féminin au Bénin

Après un long moment de léthargie, le football féminin renaît de ses cendres et tels des phénix, les footballeuses béninoises retrouvent les préliminaires des joutes internationales au grand bonheur de la gente féminine. Au niveau des seniors et dans les catégories d’âge, les fortunes sont diverses. Même si les campagnes ne se soldent pas par des qualifications aux phases finales, le cours des évènements laisse présager de meilleurs lendemains.

Un retour après 14 ans d’absence

Les Ecureuils dames sont absentes du classement mondial FIFA des meilleures nations depuis 2006. En août 2018, quand le président Mathurin De Chacus prenait les rênes de la FBF, elles n’y étaient guère présentes. Il faudra attendre le 12 octobre 2021 pour voir la réapparition de l’équipe nationale féminine au tableau du classement FIFA. A cette date, elle y occupe la 142ème position sur 176 nations. Au plan africain, elle est la 24ème nation et totalise 1020.94 points. Cette réintégration est vraisemblablement le fruit des efforts déployés par la FBF pour que les sélections nationales féminines participent aux éliminatoires des grandes compétitions internationales. Toutefois, on ne peut se gargariser de cette progression. « Tant qu’il reste à faire, rien est fait », dit-on. Le Bénin a déjà mieux faire par le passé en se classant dans les 100 meilleures équipes du monde où il a notamment occupé la 96ème place.

Une mise en place des staffs techniques féminins

Pour mener à bien les phases éliminatoires, l’administration de la FBF a doté les sélections U17, U20 et senior de staffs techniques dès avril 2020. Ainsi donc Urbain Honfo a pris en charge les U17. Il est assisté de Jones Nounawon et d’Isaïe Avanon, qui entraîne les gardiennes.

Chez les U20, c’est Mathias Déguénon, qui devient l’entraîneur et est secondé par René Mensah et Djilan Thomas. Cependant, il sera remplacé par Abdoulaye Ouzerou, qui conduira les filles face au Niger et le Maroc. Symphorien Tehou a pris quant à lui les destinées de l’équipe sénior avec l’assistance d’Immaculée Agbakou.

Cette mise en place a permis une bonne prise en charge des différentes équipes dans l’optique de mieux fourbir leurs armes pour les rencontres.

Equipe nationale féminine U17 : Peut mieux faire

Dans leur campagne pour les éliminatoires de Coupe du Monde U17 Inde 2022, les cadettes ont hérité de la Mauritanie au premier tour. Elles se qualifient au second tour sur tapis vert après le forfait des Mauritaniennes et doivent affronter les lioncelles de l’Atlas. Au match aller à domicile, elles concèdent le nul (1#1) et s’envolent pour le Maroc dans l’espoir de venger leurs aînées éliminées récemment chez les juniors.

Equipe nationale féminine U20 : Une première prometteuse !

Pour le compte des éliminatoires U20 de la Coupe du Monde Costa Rica 2022, le Bénin s’engage pour la première fois de l’histoire dans cette catégorie d’âge pour le tournoi UFOA U20 (F). Au premier tour, les Ecureuils dames U20 ont martyrisé les Nigériennes sur un score sans appel (13#2) en aller-retour. Au tour suivant, les dames U20 s’inclinent à domicile (1#2) face aux lionnes de l’Atlas avant d’aller réaliser un nul (2#2) prometteur en terre hostile.

Même si ce résultat est insuffisant pour continuer l’aventure, les dames juniors ont fait une belle prestation pour des néophytes de la compétition. Les espoirs d’une bonne relève pour l’équipe nationale féminine A sont permis. Il importe de rappeler que les U20 bénéficient d’un bon vivier de joueuses car la ligue 2 féminine est uniquement consacrée au moins de 20 ans.

Une expérience similaire chez les U 17 pour la ligue 3 devrait être envisageable.

Equipe nationale féminine A : Une élimination précoce

Des trois catégories, où le Bénin s’est engagé simultanément pour la première fois dans l’histoire du football féminin, c’est chez les seniors que l’élimination a été la plus précoce.

Engagé dans les qualifications pour la CAN féminine 2022, le Bénin essuie deux défaites lamentables face au Burkina-Faso (2#1-3#1) dès le premier tour. La sélection nationale des meilleures joueuses béninoises fait une contre-performance qui reflète le niveau général du football national.

