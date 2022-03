La responsabilité de la mairie d’Abomey-Calavi n’est nullement engagée

Même la pénombre n’a pas tiédi l’ardeur du Maire Angelo Evariste Ahouandjinou qui s’est rendu promptement dans la soirée de ce vendredi 18 mars 2022 à Sogan, arrondissement de Hèvié.En déplacement avec le Dafau Noël Coffi Hounyè,du Directeur Départemental du cadre de vie Rosaire Attolou,du président de la commission de l’équipement et des infrastructures Franck Doho, l’autorité communale a voulu constaté de visu par lui-même l’étendu des dégâts causés par l’effondrement de cet immeuble ayant fait six(06) victimes dont quatre(04) décès.

Des premières constatations du commissariat de police de Hèvié,il ressort que le sieur Gaba Ayao dit hounnon, propriétaire de l’immeuble en construction ne détient aucune autorisation conséquente.

D’après le rapport de la police,Gaba Ayao << fait l’objet de recherche aux fins d’interpellation>>,lui qui n’a ni permis de construire,ni quoi que ce soit avant d’entamer à la va-vite la construction de son immeuble R+1, devenu aujourd’hui mortifère.

En attendant de lui mettre le grappin dessus,son fils Gaba Toussaint,27 ans superviseur et chargé de la livraison des matériaux de construction est gardé à vue au commissariat de Hèvié pour les besoins d’enquête.Deux autres personnes sur lesquelles plane un faisceau de culpabilité sont aussi gardées à vue.La police indique aussi dans son rapport sur la base des informations recueillies sur place que la couche de dalle ne s’est pas encore asséchée avant que Gaba Ayao et ses compagnons d’infortune,trop pressés ne décident de la pose d’une nouvelle couche de dalle.Et badaboum, l’amas de béton amateur s’est effondré tel un château de carte causant la mort de quatre personnes que Gaba Ayao a abandonné en prenant la poudre d’escampette.Ce deuxième drame après celui de Godomey il y a quelques semaines seulement,repose le problème de l’incivisme des promoteurs immobiliers qui banalisent les prescriptions en la matière.Déja ce matin,une équipe conjointe des services techniques de la mairie et du commissariat de police de Hèvié est présente sur le site afin d’y dégager les gravats et sécuriser les environs.

19 mars 2022 par