La note conceptuelle et la feuille de route approuvées

En Conseil des ministres ce mercredi 19 août 2020, le gouvernement a approuvé la note conceptuelle de la feuille de route relatives à l’élaboration du document de stratégie nationale de l’identification des personnes en République du Bénin.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, ladite stratégie sera un véritable outil de planification, d’orientation et de mise en cohérence des interventions de l’Etat et des autres acteurs ou partenaires, en matière d’identification des personnes. A ce titre, elle constitue un document-cadre qui fixe les orientations stratégiques, les objectifs et les actions prioritaires dans le secteur.

Cette stratégie selon le gouvernement, est rendue nécessaire par des réformes majeures déjà engagées telles que le Recensement administratif à vocation d’identification de la Population (RAVIP), la dématérialisation de la production des actes de naissance, la reconstitution des actes de naissances sans souche, la mise en œuvre de la carte d’identité biométrique.

Elle procède également des perspectives de rénovation qui se dégagent de ces réformes s’agissant de l’identification unique des personnes et de l’inclusion en Afrique de l’Ouest, ainsi que de la phase pilote régionale d’élaboration des schémas directeurs nationaux, dans le cadre du projet SMART AFRICA.

Le gouvernement a approuvé la note conceptuelle et la feuille de route en vue de l’élaboration de ce document de stratégie, pour la période 2020-2025.

F. A. A.

19 août 2020