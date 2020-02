La maman de la victime invite les parents à la méfiance

La maman de la petite Gracia assassinée la semaine écouléepar des jeunes en quête d’organes humains pour des rituels s’est confiée à Frissons radio dans un entretien en langue fon. Dans sa déclaration, elle a invité les parents à plus de méfiance dans leur entourage.

La mère de la victime a conseillé à tous les parents de ne plus faire confiance à qui que ce soit. Les jeunes d’aujourd’hui, souligne-t-elle, ne veulent plus rien faire, c’est l’argent facile qui les intéresse.

Le nommé ‘’Aladji’’, assassin de sa fille, est un jeune homme en qui elle a beaucoup confiance. Mais contre toute attente, il l’a conduite à l’abattoir la semaine dernière. Elle dit être de retour du travail, assise à la maison quand il l’a appâté pour aller l’assassiner froidement et cruellement.

La maman de Gracia attire l’attention de tous sur la présence dans les villes de criminels de ce genre dans le pays, qu’il faudra punir et décourager pour que des crimes de ce genre ne se reproduisent.

Soulagée par son arrestation, elle déplore le destin tragique de sa fille. Gracia assure-t-elle a su se venger et tous ont été arrêtés.

La mère de la victime dit pouvoir se rendre au tribunal pour poser deux questions à ce jeune homme qui a abusé de sa confiance en lui ôtant a vie. Serait-ce un crime d’avoir confiance en quelqu’un ? Qu’est-ce que la petite Gracia ou elle-même lui aurait fait de mal pour mériter un acte aussi cruel de sa part ? Voilà les questions qu’elle entend poser aux assassins de fille bien aimée le jour du procès.

F. A. A.

10 février 2020 par