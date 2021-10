La loi portant protection du Patrimoine culturel adoptée

Les députés de la huitième législature ont adopté, jeudi 14 octobre 2021, le Projet de loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin, introduit par le Gouvernement.

En prélude à la restitution des 26 œuvres d’art au Bénin par la France, la loi N⁰ 2021-09 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin a été adoptée à l’Assemblée nationale, jeudi 14 octobre 2021. C’est en présence du ministre de la culture Jean-Michel Abimbola. Occasion pour le ministre de répondre aux questions sur la nouvelle loi.

Le Bénin attend plus 26 œuvres. Un programme de formation et un programme d’accompagnement de la chaîne de valeur sur la gestion des œuvres sont prévus dans le cadre d’un partenariat entre la France et le Bénin. Grâce à la mise en place d’ investissements importants des infrastructures seront disponibles dès novembre 2021 pour la conservation des œuvres, selon les explications du ministre de la culture Jean-Michel Abimbola.

Pour les députés, le vote de la loi portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin vient à point nommé car il permet au Bénin de disposer d’un arsenal juridique de protection des biens culturels.

M. M.

15 octobre 2021 par