La liste de Rohr contre le Nigéria et la Lybie connue ce jeudi

Après avoir manqué deux éditions de la Coupe d’Afrique des Nations d’affilée, le Bénin veut se faire une chance pour être de la partie au Maroc en 2025. Dans ce cadre, les Guépards entameront la course dans quelques jours lors des éliminatoires. Ils seront face au Nigéria et la Lybie dans le cadre des première et deuxième journées.

Gernot Rohr et ses poulains affronteront les Super Eagles du Nigéria en premier le 7 septembre prochain. La rencontre contre la Lybie est prévue pour le 10 septembre 2024. Avant ces deux grandes dates, les Béninois devront se regrouper et enchaîner avec les préparatifs. Ce qui va passer par le dévoilement de la liste du sélectionneur.

Gernot Rohr sera donc en conférence de presse au stade Général Mathieu Kérékou, le jeudi 29 Août 2024 à 11h pour annoncer sa liste.

