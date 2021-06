La licence de SBIN Sa validée en conseil des ministres

Le résultat de l’appel à concurrence pour l’attribution d’une troisième licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles a été examiné et validé en conseil des ministres mercredi 30 juin 2021.

Le rapport sur l’appel à concurrence lancé dans le cadre de l’attribution d’une troisième licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques mobiles a été présenté aux membres du gouvernement, mercredi 30 juin 2021.

Selon la procédure conduite par l’Autorité de Régulation des Communications électroniques et de la Poste, la Société béninoise d’Infrastructures numériques (SBIN) S.A. remplit tous les critères pour être attributaire de la troisième licence mise en jeu. L’offre de la société a été également déclaré conforme aux exigences du règlement d’appel à concurrence par la commission d’évaluation.

Le Conseil a pris acte du rapport et instruit le ministre du Numérique et de la Digitalisation à l’effet de prendre toutes dispositions nécessaires à l’octroi de la licence.

M. M.

30 juin 2021 par