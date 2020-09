La feuille de route devant conduire à l’actualisation adoptée

Le gouvernement a adopté ce mercredi 02 septembre 2020 en Conseil des ministres, la feuille de route devant conduire à l’actualisation du Plan sectoriel de l’Education 2018-2030.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, la mise en œuvre du Plan sectoriel de l’Education (PSE) 2018-2030, adopté le 13 juin 2018, est marqué par de nombreuses réformes opérées dans les différents sous-secteurs de l’éducation, particulièrement s’agissant de la sélection et de la qualité des enseignements.

« Dans ces réformes, figure également la stratégie de relance de l’Enseignement et la Formation technique et professionnel (ETFP) portée par la vision qu’à l’horizon 2030, « les jeunes en âge de travailler, y compris les personnes à besoins spécifiques, disposent de compétences demandées par le marché du travail, pour une croissance économique stable, durable et inclusive », précise le communiqué final de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement.

Une telle ambition implique, entre autres, que le plus grand nombre d’apprenants soit orienté vers les formations techniques et professionnelles.

En outre, en vue de donner plus de consistance à la politique éducative du pays, le gouvernement a fait l’option d’étendre l’éducation de base à la fin du second cycle du secondaire, soit la classe de Terminale.

Afin de tenir compte de cette dynamique et de ses implications sur le développement du pays, le Conseil a décidé de procéder à une actualisation du PSE et en a adopté la feuille de route.

F. A. A.

