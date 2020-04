La fête de ‘’Nonvizan’’ suspendue

Prévues pour les 11 et 12 avril prochain, les festivités entrant dans le cadre du 56ème anniversaire de la fête ‘’Nonvizan’’ sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. C’est ce que précise un communiqué en date de mardi 31 mars 2020, signé du président de l’association, le contrôleur général de police à la retraite, André Tchékounnou.

Cette décision a été prise en respect des mesures prises par le gouvernement béninois pour la riposte contre la pandémie du Coronavirus.

Le Bureau exécutif national de l’association Nonvizan invite les militants au respect des mesures de confinement partiel, et à se tenir prêts et mobilisés pour la nouvelle date des retrouvailles dès que la situation s’améliore.

‘’Nonvizan’’, célébrée le jour de Pâques, est une occasion de retrouvailles des populations des 17 arrondissements du lac Ahémé, de ses chenaux, de la dispaora, et des sympathisants.

F. Aubin AHEHEHINNOU

